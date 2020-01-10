СМИ: перевозчик потребовал от производителя SSJ100 компенсацию за неисправность лайнеров

«Авиакомпанией подготовлена и отправлена [претензия] на сумму под два миллиарда рублей. Это связано с техническими неисправностями [SSJ100] и, как следствие, простоями воздушных судов», — приводит агентство слова собеседника. Источник отметил, что названная сумма компенсации включает в себя убытки за все время эксплуатации перевозчиком этих лайнеров с 2016 года. В пресс-службе комментировать это сообщение не стали, однако подтвердили, что из девяти SSJ100 «почти половина» простаивает.

Ранее компания «Гражданские самолеты Сухого» потребовала 941,4 миллиона рублей от «Ираэро». Соответствующее исковое заявление есть в картотеке судебных дел. Его пока не приняли к производству. Информации о сути претензий также пока нет.

«Ираэро» базируется в международном аэропорту Иркутска. Компанию основали в 1999 году. Перевозчик выполняет регулярные, чартерные и грузовые рейсы по России (более чем в 40 городов), странам ближнего зарубежья и в Китай.