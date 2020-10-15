СМИ: передвижные камеры в Москве оснастят функцией контроля за режимом изоляции

Московские власти задумались о необходимости модернизировать передвижные камеры. Их хотят настроить так, что они распознавали еще 50 нарушений. Одно из них — несоблюдение режима самоизоляции.

Столичный ЦОДД опубликовал на сайте госзакупок тендер по поиску компании, которая будет выполнять «работы по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Максимальная сумма контракта — 98,1 миллиона рублей. Речь идет об усовершенствовании функции 59 микроавтобусов на базе Газель Next и Ford Transit. На их крышах устанавливаются камеры.

После из модернизации они смогут фиксировать еще 50 правонарушений. В частности, нарушение режима самоизоляции в режиме карантина. Это стать в КоАП России появилась в апреле 2020 года. Она предусматривает штрафные санкции в отношении людей, которые заразились коронавирусом или контактировали с инфицированными. Физических лиц могут заставить платить до 300 тысяч рублей, организации — до миллиона рублей.

Пока в российской столице эта статья не применялась. Нарушителям выписывали штрафы по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» КоАП Москвы. За проезд без пропуска человек должен был платить пять тысяч рублей.

Газете «Коммерсант» в ЦОДД Москвы прокомментировали добавление функции распознавания нарушителей самоизоляции. Там заявили, что «стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения». Источник газеты утверждает, что модернизация передвижных камер нужна на случай, если потребуется следить за передвижением людей, которые должны соблюдать самоизоляцию.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что в России не будут вводить жесткие ограничения на подобие тех, которые действовали весной.