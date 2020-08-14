СМИ: перед расчленением рэпера Картрайта могли отравить

По данным издания, никто из членов семьи Картрайта и Кохал не страдал сахарным диабетом. Среди побочных действий препарата выделяется следующий: при сильной передозировке лекарство может ввести человека в гипогликемическую кому. Возможен летальный исход, если не оказать должную медицинскую помощь.

«Но у здорового человека компенсаторные резервы настолько высоки, что даже если и возникла кратковременная гипогликемическая кома в ответ на введения инсулина, то организм должен сам себя спасти. И человек с плохим самочувствием, с больной головой, но должен выйти из этого состояния», — пояснила доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Отмечается, что довольно сложно обнаружить следы введенного лекарства. Исходя из этого, по информации «Невских новостей», у правоохранителей появилась новая версия о гибели артиста.