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    14 августа 2020, 12:55

    СМИ: перед расчленением рэпера Картрайта могли отравить

    Артур Блянихов

    «Невские новости» выяснили, что перед смертью своего супруга Энди Картрайта Марина Кохал искала, где и как можно купить сильнодействующий медицинский препарат, который предназначен для больных сахарным диабетом.

    По данным издания, никто из членов семьи Картрайта и Кохал не страдал сахарным диабетом. Среди побочных действий препарата выделяется следующий: при сильной передозировке лекарство может ввести человека в гипогликемическую кому. Возможен летальный исход, если не оказать должную медицинскую помощь.

    «Но у здорового человека компенсаторные резервы настолько высоки, что даже если и возникла кратковременная гипогликемическая кома в ответ на введения инсулина, то организм должен сам себя спасти. И человек с плохим самочувствием, с больной головой, но должен выйти из этого состояния», — пояснила доктор медицинских наук Анна Гончарова.

    Отмечается, что довольно сложно обнаружить следы введенного лекарства. Исходя из этого, по информации «Невских новостей», у правоохранителей появилась новая версия о гибели артиста.

    Новости SMI.FM