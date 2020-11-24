СМИ перечислили приложения, полезные для пенсионеров

В первую очередь это приложение Пенсионного фонда России, с помощью которого можно не только узнать состояние своего лицевого счета, но и заказать нужные документы или записаться на прием.

Среди других социально значимых программ — «Одноклассники», госуслуги, лончеры для пожилых, голосовые помощники, поиск скидок, красная кнопка, а также напоминалка о принятии лекарств, приложения-лупы и приложение для видеозвонков.