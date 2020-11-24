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    24 ноября 2020, 21:33

    СМИ перечислили приложения, полезные для пенсионеров

    Артур Блянихов

    «ФедералПресс» привел список мобильных приложений, которые будут полезны для пенсионеров.

    В первую очередь это приложение Пенсионного фонда России, с помощью которого можно не только узнать состояние своего лицевого счета, но и заказать нужные документы или записаться на прием.

    Среди других социально значимых программ — «Одноклассники», госуслуги, лончеры для пожилых, голосовые помощники, поиск скидок, красная кнопка, а также напоминалка о принятии лекарств, приложения-лупы и приложение для видеозвонков.