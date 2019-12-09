СМИ: пенсии в России решили защитить от взыскания долгов

В России могут ограничить удержание долгов с пенсий. Если же их взыскивают с зарплаты, то всегда должен оставаться прожиточный минимум. Законопроекты разработали в Минэкономразвития.

Предложения направят в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений их уже одобрила, сообщила «Российская газета».

По мнению авторов инициативы, с пенсии стоит взыскивать только задолженности по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления. Оставить предлагают и взыскание штрафов.

Полный запрет должен касаться удержания долгов со страховых пенсий по старости. Их хотят запретить производить с обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности.

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Взыскание долгов с пенсий, подчеркнули составители документов, нарушает Конституцию, поскольку при этом ограничивается право россиян на пенсионное обеспечение.

С минимальной пенсии, которая равняется прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе, взыскивать долги тоже будет нельзя. Это в любом случае оставит у россиянина пенсионного возраста прожиточный минимум, даже при наличии долгов по ЖКХ. Он должен остаться и от зарплаты, если с нее удерживаются какие-либо суммы. Поправки хотят внести в Трудовой кодекс.

Сейчас с пенсии могут удерживать разные задолженности, в том числе банковские и коммунальные, а также штрафы.