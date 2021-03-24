СМИ: пациенты столкнулись с дефицитом лекарств от редких болезней

В России наблюдается дефицит дорогих лекарств от редких заболеваний. Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на сбои. Об этом сообщила газета «Известия».

Речь идет о сбое выполнения программы «14 высокозатратных нозологий». В прошлом году многие пациенты с рассеянным склерозом и гемофилией впервые остались без лекарств.

ВСП изучил планы по финансированию программы в этом году. Теперь они опасаются, что нуждающиеся снова столкнутся с дефицитом препаратов. В таких лекарствах, по предварительным подсчетам, нуждается 255 тысяч пациентов.

Тем не менее эксперты считают, что проблема с лекарствами возникла не только из-за нехватки финансов.

«Нехватка средств может быть связана также с несовершенством учета и ведения реестра больных, а также с изменением стоимости лекарств», — рассказала зампред комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, раньше закупки планировались на 15 месяцев, а сейчас только на год. Она напомнила, что прошлой осенью возникли проблемы с маркировкой лекарственных средств. И некоторым препаратам пришлось месяцами лежать на складах.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что нехватка препаратов в прошлом году могла произойти и из-за сбоя в поставках. В 2017–2018 году Минздрав судился с «Р-Фарм» за просрочку поставок лекарств по госконтрактам.

В самом Минздраве сообщили изданию, что в рамках программы «14 ВЗН» заключено более 40 контрактов. Ведомство также постоянно контролирует ситуацию с обеспечением лекарств. Помимо этого, в случае риска сбоя министерство оперативно примет необходимые меры.