СМИ: Пашаев обещал Ефремову добиться минимального наказания

«Пашаев обещал ему мягкое наказание — либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время», — рассказал собеседник агентства.

Поэтому, по его словам, Ефремов придерживался предложенной линии защиты.

Источник не знает, сколько стоили услуги Пашаева, но, по его мнению, был уплачен «далеко не один миллион рублей». По данным собеседника, близкие Ефремова не знают, «как и откуда у него появился этот защитник».

Во вторник, 8 сентября, Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии — 8 июня актер сел пьяным за руль и устроил ДТП в центре Москвы. В результате погиб водитель фургона.

Пашаев в ходе процесса пытался доказать, что Ефремов не был за рулем в момент столкновения. После приговора Ефремов заявил, что адвокат подставил его на восемь лет.