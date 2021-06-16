СМИ: отмена техосмотра для оформления ОСАГО сделает жизнь водителей удобнее

Автовладельцев освободили от обязанности предоставлять страховщикам диагностическую карту. Заключить договор ОСАГО можно без документа о прохождении технического осмотра. Участники рынка уверены, что водителям будет только удобнее.

Изменения в законе Госдума приняла 15 июня. В силу они вступят с 22 августа, напомнила газета «Известия».

Председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил необходимость новации в том числе нехваткой в России станций техобслуживания, где ТО можно пройти оперативно.

«Но главное, что водители не могут без диагностической карты приобрести полис ОСАГО. И если они окажутся на дороге без страховки и попадут в ДТП, могут возникнуть проблемы с возмещением ущерба — страховые компании могут применить к ним регресс», — заметил парламентарий.

Последнее предполагает выплату необходимой суммы потерпевшему и требование к виновнику покрыть ущерб. С вступлением изменений в силу такая ситуация станет невозможной. Применять регресс страховые компании теперь смогут только в отношении коммерческих транспортных средств. Инициативу депутатов поддержали в Российском союзе автостраховщиков.

Большинство автомобилистов, заметил Аксаков, к обслуживанию машин подходят с максимальной ответственностью: обращаются либо к дилерам, либо к мастерам на привычных и знакомых станциях.

ГИБДД ратует за отмену обязательного техосмотра для частных легковых машин, но для такси и другого коммерческого транспорта он должен быть жестче. Меры, выразил надежду депутат, повысят доступность полисов ОСАГО. Их взаимозависимость с техническим осмотром принесла проблемы рынкам обязательного автострахования и ТО.

Страховщики полагают, что изменения облегчат жизнь водителям. Для оформления полиса список документов останется прежним: из него уберут диагностическую карту. Новшества не имеют связи с ценообразованием, поскольку в страховых компаниях перестанут контролировать факт прохождения техосмотра при оформлении полиса.