СМИ: осужденный за госизмену ученый Лапыгин вышел из колонии по УДО
«Лапыгин покинул ИК-1 в Твери», — приводит ТАСС слова информированного источника. Адвокат ученого Виталий Воронин подтвердил агентству, что его клиент отправится домой в Москву, где планирует отпраздновать 80-летие в кругу семьи.
Лапыгин попал за решетку осенью 2016 года. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Ученый отсидел две трети срока.
Слушание дела проходило в закрытом режиме, все документы были засекречены. Как писали СМИ, Лапыгина подозревали в сотрудничестве с одной из азиатских стран. О том, что суд удовлетворил ходатайство экс-сотрудника ЦНИИмаш об условно-досрочном освобождении, стало известно еще в июне.
В научно-исследовательском институте Лапыгин проработал более 40 лет. Он трудился над созданием межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.