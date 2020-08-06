СМИ: осужденный за госизмену ученый Лапыгин вышел из колонии по УДО

Бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, которого осудили за госизмену, выпустили из колонии по УДО. Он поедет домой в Москву, где с родными отпразднует свое 80-летие.

«Лапыгин покинул ИК-1 в Твери», — приводит ТАСС слова информированного источника. Адвокат ученого Виталий Воронин подтвердил агентству, что его клиент отправится домой в Москву, где планирует отпраздновать 80-летие в кругу семьи.

Лапыгин попал за решетку осенью 2016 года. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Ученый отсидел две трети срока.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, все документы были засекречены. Как писали СМИ, Лапыгина подозревали в сотрудничестве с одной из азиатских стран. О том, что суд удовлетворил ходатайство экс-сотрудника ЦНИИмаш об условно-досрочном освобождении, стало известно еще в июне.

В научно-исследовательском институте Лапыгин проработал более 40 лет. Он трудился над созданием межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.