СМИ: осужденный за госизмену россиянин передавал данные спецслужбам Китая

Осужденный за госизмену россиянин Владимир Васильев собирал и передавал данные спецслужбам Китая. Ему дали восемь лет колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что гражданин России Владимир Васильев, признавший вину, передавал спецслужбам одной из азиатских стран — Китая — информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну и которая могла нанести ущерб интересам страны», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Васильев был задержан в Забайкалье в августе 2019 года. В четверг, 24 февраля, стало известно, что Забайкальский краевой суд приговорил россиянина к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

В ноябре прошлого года еще один россиянин был осужден за госизмену. Юрия Ещенко Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы. Он работал в организации, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Собранные секретные данные он попытался продать ЦРУ.