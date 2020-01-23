СМИ: осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку этапируют в колонию

Собеседник отметил, что пока Иссахар находится в следственном изоляторе. По предварительным данным, израильтянку этапируют в женскую колонию в Можайске. Точной информации об этом пока нет.

Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево — она летела из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее багаже девять граммов гашиша. Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Еще до приговора женщина сидела в СИЗО, хотя местная еврейская община хотела предоставить ей жилье для домашнего ареста. За нее также предлагали залог. Свою вину в хранении наркотика Иссахар признала, но отказалась от обвинений в контрабанде.

В октябре 2019 года Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично просил президента России Владимира Путина помиловать ее. 23 января Путин прилетел с однодневным визитом в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Ранее его помощник Юрий Ушаков сообщил, что президент планирует встретиться с мамой Иссахар.