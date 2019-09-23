СМИ: опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельна

Теlеgrаm-канал Mash сообщил, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Такое заключение якобы вынесли лечащие врачи актрисы после трех недель наблюдений за ее состоянием.

Mash также отметил, что с этого момента состояние Заворотнюк будут поддерживать исключительно при помощи медикаментов.

Сейчас актриса находится в одной из частных клиник Москвы. Ее состояние расценивается специалистами как стабильно тяжелое.

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Отмечается, что вместе с ней постоянно находится пиар-директор Марина Потапова. Актрису также навещают мама и дочь. Мужу Заворотнюк Петру Чернышеву пришлось покинуть супругу, с которой до недавнего времени он проводил каждую минуту. Ему пришлось вернуться к работе, так как фигурист участвует в ледовом шоу Татьяны Навки и должен отправится на гастроли.

За последние дни в СМИ появилось большое количество информации о состоянии Заворотнюк. Многие данные противоречат друг другу. Никто из родственников актрисы, в свою очередь, до сих пор не прокомментировал ни одно из подобных заявлений.