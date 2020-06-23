СМИ опубликовали видео из московской квартиры, где нашли пять младенцев

На кадрах видно, что на столе стоят две бутылки вина, а в коридоре — около 20 бутылок питьевой воды.

Отмечается, что детей нашли в квартире случайно. Медики приехали проверить новорожденного ребенка, однако вместо одного там оказалось еще четверо без каких-либо документов. Вместе с ними были две женщины из Китая.

По словам инсайдера, эти дети могли быть рождены от суррогатных матерей, а их будущие родители находятся в КНР и из-за закрытых границ не могут их забрать.