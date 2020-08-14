СМИ опубликовали протокол с признанием вины Ефремова. Адвокат не стал подтверждать его подлинность
«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — заявил Пашаев.
Ранее скан протокола опубликовало издание Life. В нем говорится, что дополнительный допрос актера провели 17 июня. Судя по документу, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека.
При этом в суде 5 августа артист уже говорил совершенно другое. Он заявил, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит момента аварии. Ефремов отметил, что друзья рассказывают его детям о том, что их отец якобы признал вину. По этому поводу актер попросил суд сделать им замечание.
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он, будучи нетрезвым, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина через несколько часов после этого скончался в больнице. Ефремова задержали, а потом отправили под домашний арест.
Процесс над ним начался в августе. Однако судебное заседание 11 августа не состоялось, поскольку актер почувствовал себя плохо. Из суда его вынесли на носилках и увезли в больницу. Там ему поставили диагноз «инсульт». Следующее слушание назначено на 18 августа.