СМИ опубликовали протокол с признанием вины Ефремова. Адвокат не стал подтверждать его подлинность

В Сети появилась якобы копия протокола допроса Михаила Ефремова после ДТП. В нем он признал свою вину. Кроме того, в документе стоит подпись его защитника Эльмана Пашаева. «360» дозвонился до адвоката и попросил прокомментировать ситуацию.

«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — заявил Пашаев.

Ранее скан протокола опубликовало издание Life. В нем говорится, что дополнительный допрос актера провели 17 июня. Судя по документу, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека.

При этом в суде 5 августа артист уже говорил совершенно другое. Он заявил, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит момента аварии. Ефремов отметил, что друзья рассказывают его детям о том, что их отец якобы признал вину. По этому поводу актер попросил суд сделать им замечание.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он, будучи нетрезвым, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина через несколько часов после этого скончался в больнице. Ефремова задержали, а потом отправили под домашний арест.

Процесс над ним начался в августе. Однако судебное заседание 11 августа не состоялось, поскольку актер почувствовал себя плохо. Из суда его вынесли на носилках и увезли в больницу. Там ему поставили диагноз «инсульт». Следующее слушание назначено на 18 августа.