СМИ описали последствия продажи четырех заводов IКЕА в России

Продажа четырех заводов IКЕА на территории России может привести к увеличению стоимости продукции бренда. Российские фабрики поставляли на иностранный рынок 75-80% произведенных товаров, их закрытие приведет на время к дефициту продукции, считают «Известия» со ссылкой на мнение экспертов в мебельной промышленности.

Международная корпорация будет вынуждена искать новых поставщиков, сборщиков и другой персонал. Россия предлагала компании хорошее сочетание цены и качества — хорошее сырье и высококвалифицированных специалистов.

«За счет наших ресурсов, с привлечением наших специалистов, обеспечивая их рабочими местами, IKEA получала продукт с высокой добавленной стоимостью», — рассказал эксперт генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

Заводы IКЕА не будут стоять без дела, уверены специалисты. Однако инвесторам предстоит решить проблему узкого ассортимента, под который были «заточены» фабрики. России требуется более вариативное производство. Эксперт предположил, что производственные мощности IКЕА приобретут крупные региональные игроки деревообрабатывающей промышленности.