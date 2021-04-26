СМИ: ОП предложила продлить отпуск выбравшим российские курорты

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней тем, кто остается отдыхать в России. Таким образом он хочет поддержать отечественную туристическую отрасль.

Письмо общественник направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, которое есть в распоряжении RT.

Он отметил, что ежегодно миллиарды российских рублей уходят представителям туризма других стран.

В своём обращении общественный деятель отметил, что ежегодно миллионы граждан России посещают иностранные курорты. Эти деньги могли бы оставаться в стране, что способствовало бы развитию отечественных туристических зон.

Помимо продления сроков выплат компенсации части расходов россиян на отдых внутри страны Хамзаев предложил увеличить отпуск гражданам, которые предпочитают российские курорты западным, до 35 дней в год.

«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — обратился он к премьер-министру.