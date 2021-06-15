СМИ: около 80% финансирования ФБК* получал от самих сотрудников и из-за рубежа

В распоряжении RT оказались финансовые документы, которые показывают, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*) лишь на 22% финансировался на пожертвования людей.

Отмечается, что остальные 78% вносили сами сотрудники фонда, а также меценат Борис Зимин и предприниматель Евгений Чичваркин. Общая сумма составила 164,6 миллиона рублей. Таким образом, это противоречит одному из постулатов организации — существование «исключительно» на «независимые» средства.

«Например, какой-то бизнесмен мог отдавать свои деньги ФБК* через чьи-то руки. Для того чтобы скрыть все эти вещи, он делает это через третьих лиц или отдает маленькой фирме своего знакомого. А тот — другому своему какому-то знакомому, и уже этот знакомый снимает деньги, передает сотруднику ФБК*, а сотрудник ФБК* вносит эти деньги на счета организации в качестве якобы личных средств», — объяснил директор Института политических исследований Сергей Марков.

* Запрещенная в России экстремистская организация.