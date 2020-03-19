СМИ: ограничения могут усилить в России из-за пандемии

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что речь идет о дезинфекции помещений предприятий и социальных объектов и переходе на дистанционную работу. Пока подобные меры приняли в двух столицах, однако не исключено, что ограничения коснутся всех населенных пунктов.

Многим россиянам и нынешние меры по безопасности кажутся чрезмерными, однако эти решения власти принимали по совету эпидемиологов, которые лучше всех разбираются в вопросе и знают, что надо делать.

Коронавирус бушует в мире уже третий месяц. Все началось в конце прошлого года в Китае. 2019-nCoV почти сразу вырвался на свободу и теперь эпицентр пандемии находится в Европе. Жертвами вируса уже стали почти девять тысяч человек. В России медики зафиксировали 147 случаев заболевания. В целях безопасности Москва закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение с несколькими странами.