СМИ: ограничение на торговлю медицинскими масками сняли в России

Правительство России отменило запрет на торговлю масками и другими средствами индивидуальной защиты в обычных магазинах. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут СМИ.

Как сообщил РБК со ссылкой на копию пока неопубликованного документа, мораторий на ограничение торговли масками коснулся и разрешения продавать средства защиты оптом только АО «Корпорация «Росхимзащита».

«Мы знакомы с постановлением, принятие таких решений — прерогатива правительства. Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом», — рассказали РБК в «Росхимзащите». Подлинность копии постановления подтвердили два знакомых с документом источника. Ранее предполагалось, что ограничение, которое правительство ввело 6 апреля, будет действовать три месяца.

Ранее Мишустин подписал постановление, которое запрещало розничную торговлю средствами индивидуальной защиты в обычных магазинах без лицензии на фармацевтическую деятельность. В начале февраля из-за большого спроса на маски некоторые российские аптеки ограничили их продажу в одни руки.