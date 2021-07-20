СМИ: обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен умер, находясь под арестом

Умер кузбасский бизнесмен Александр Щукин. Он находился под домашним арестом по обвинению в вымогательстве акций разреза «Инской». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Выяснили, что это он (Щукин — прим. ред.) умер. Один из главных фигурантов дела о вымогательстве акций разреза „Инской“», — приводит агентство слова собеседника.

Источник не назвал причину гибели предпринимателя, однако отметил, что он чувствовал себя плохо на одном из последних судебных заседаний. Местные СМИ написали, что Щукин скончался от последствий заражения коронавирусом.

По делу о вымогательстве также проходят проходят бывший руководитель СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Серей Крюков и Артемий Шевелев, бывшая начальница департамента администрации области Елена Троицкая, экс-заместители главы региона Александр Данильченко и Алексей Иванов и доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигора.

В апреле правоохранители нашли в одной из квартир в центре Москвы тело бизнесмена и владелец бренда «Монте-Кристо» Евгения Самусенко. Он умер в 60 лет от острой сердечной недостаточности.