СМИ обвинили Шнурова в зачистке Instagram. Но они ошиблись

«Сергей Шнуров удалил старые посты после ухода в политику» — с такими заголовками вышли новости в российских СМИ после того, как лидер «Ленинграда» объявил о вступлении в «Партию Роста». В качестве аргумента авторы использовали то, что последний пост музыканта датируется октябрем 2018 года и теперь там нет стихотворной критики пенсионной реформы.

На самом деле Сергей Шнуров еще 8 октября 2018 года удалил все посты на своей странице в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

Последней записью там было обсуждение клипа на песню «Цой», которая понравилась не всем. О причинах такого поведения музыканта не сообщали. Но после этого он снова стал публиковать фотографии и стихи, как обычно не стесняясь в выражениях.

О том, что Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» стало известно в минувший четверг, 20 февраля. Об этом объявил глава политического объединения Борис Титов.

По версии лидера фракции «Партии Роста» в Заксобрании Петербурга Оксаны Дмитриевой, музыкант может привлечь на выборы молодое поколение избирателей.

Сам Шнуров по традиции на своей странице в Instagram ответил всем стихами, где он отметил, что он рад тому, что он «всем не безразличен», и что цыплят по осени считают.