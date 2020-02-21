СМИ обвинили Шнурова в зачистке Instagram. Но они ошиблись
На самом деле Сергей Шнуров еще 8 октября 2018 года удалил все посты на своей странице в Instagram.
Последней записью там было обсуждение клипа на песню «Цой», которая понравилась не всем. О причинах такого поведения музыканта не сообщали. Но после этого он снова стал публиковать фотографии и стихи, как обычно не стесняясь в выражениях.
О том, что Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» стало известно в минувший четверг, 20 февраля. Об этом объявил глава политического объединения Борис Титов.
По версии лидера фракции «Партии Роста» в Заксобрании Петербурга Оксаны Дмитриевой, музыкант может привлечь на выборы молодое поколение избирателей.
Сам Шнуров по традиции на своей странице в Instagram ответил всем стихами, где он отметил, что он рад тому, что он «всем не безразличен», и что цыплят по осени считают.