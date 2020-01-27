СМИ обнародовали карту оборонительных рубежей Ленинграда 1942 года

По данным издания, большая часть оборонительных сооружений, которые были возведены вокруг Ленинграда в годы войны, не сохранилась. С 1941-го по 1943-й годы строились деревянно-земляные огневые точки и сборные жботы, которые делались из подручных материалов. Подобно конструктору их собирали из деревянных блоков и быстро разбирали в случае необходимости. Лучше всего сохранились литые доты оборонительного рубежа Ижора. Их создали после прорыва блокады в 1943 году.

«Естественно, что по Дороге жизни никто не стал бы везти сухой бетон, везли еду. А когда сообщение было восстановлено и необходимые материалы стали поступать в город, началось сооружение Ижоры», — рассказал один из создателей народного музея «ДОТ оборонительного рубежа Ижора» Денис Шаляпин.