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    21 сентября 2020, 13:50

    СМИ объяснили суть законопроекта о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

    Артур Блянихов

    «ФедералПресс» разъяснил суть законопроекта, который дает право чиновникам на местном уровне принудительно выселять россиян из старых квартир и домов для обновления жилого фонда.

    По мнению авторов законопроекта, он поможет властям обновить среду жизнедеятельности и создать для проживания граждан благоприятные условия. Отмечается ключевое понятие инициативы «комплексное развитие территорий».

    По данным издания, в этой программе не будет участвовать федеральный бюджет. Областной или местный бюджеты будут оплачивать все процедуры.

    Две трети собственников и арендаторов должны будут принять решение о сносе. Местные власти будут разрабатывать порядок учета голосов. Жильцам в обмен на снос в обязательном порядке должны предложить жилье по проекту реновации или денежную компенсацию.

    Председатель думского Комитета по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала это предложение.

    Она заметила, что адресные программы строительства и сноса жилья «вообще не являются предметом регулирования» Жилищного кодекса РФ.

    Новости SMI.FM