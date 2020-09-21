СМИ объяснили суть законопроекта о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

По мнению авторов законопроекта, он поможет властям обновить среду жизнедеятельности и создать для проживания граждан благоприятные условия. Отмечается ключевое понятие инициативы «комплексное развитие территорий».

По данным издания, в этой программе не будет участвовать федеральный бюджет. Областной или местный бюджеты будут оплачивать все процедуры.

Две трети собственников и арендаторов должны будут принять решение о сносе. Местные власти будут разрабатывать порядок учета голосов. Жильцам в обмен на снос в обязательном порядке должны предложить жилье по проекту реновации или денежную компенсацию.

Председатель думского Комитета по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала это предложение.

Она заметила, что адресные программы строительства и сноса жилья «вообще не являются предметом регулирования» Жилищного кодекса РФ.