СМИ объяснили, как побороть зависимость от смартфона

Один из возможных способов — удаление на 30 дней соцсетей и популярных мессенджеров из телефона. Ученые считают, что месяца хватит, чтобы избавиться от зависимости. Другой вариант — поставить для приложений ограничение по времени.

ИА Nаtiоn Nеws рассказало, что также можно купить примитивный гаджет или превратить свой смартфон в подобный, заблокировав приложения в «Цифровом благополучии» для Android и «Экранном времени» для iPhone.

Кроме того, в борьбе с зависимостью поможет самодисциплина, отключение устройства на несколько часов и монохромный режим.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заметил, что можно вызвать к себе излишнюю подозрительность, если попросить другого человека позвонить с его телефона.

«Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи — это не так дорого», — обратил внимание специалист.