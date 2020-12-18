Теперь его собственником является ООО «КВТ-Рус». До этого «Фортуна» принадлежала ООО «Универсальная транспортная группа». Судно было куплено у гонконгской компании Strategic Mileage осенью текущего года, пишет «Аргументы и Факты».

В минувшем году строительство российского газопровода приостановили по причине введенных США ограничений в отношении компаний, которые принимают участие в проекте. Власти Штатов опасаются, что топливо из РФ вытеснит с европейского рынка американский сжиженный природный газ.