СМИ: новый метабренд Петербурга представят в середине ноября

По данным издания, новый концепт или метабренд — это не просто логотип, а полноценный проект, который состоит из разнообразных разработок и исследований. В его основе лежит опыт, который был накоплен городом и его жителями в самых разных областях, будь то история, культура, религия или экономика.

«Метабренд — это инструмент для работы Комитета по развитию туризма, в том числе на международных площадках, выполненный в едином стиле. В Петербурге он будет задействован на площадках Культурного форума», — разъяснили в профильном Комитете Северной столицы.