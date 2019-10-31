СМИ: новости о контракте Росгвардии на более млрд руб назвали вбросом

В СМИ появилась информация о том, что бизнесмен получил от Росгвардии госконтракт на сумму более 1,1 миллиарда рублей. За эти деньги компания «СтройМонолитСервис» должна построить объекты в части внутренних войск у деревни Лемболово под Санкт-Петербургом. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал эту новость информационным вбросом.

«СтройМонолитСервис» получил государственные деньги и приступил к работе, говорится в СМИ. Чтобы возвести объекты инфраструктуры, специалисты уже начали вырубать леса и перекрывать дороги рядом с дачным товариществом.

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По мнению Кабанова, вся эта история с контрактом «была очень интересная», написал «Царьград».

«Сначала выиграла одна компания. Но у нее не оказалось самого главного — обеспечения. И вот эта компания, о которой сейчас идет речь, — „СтройМонолитСервис“, она была второй. И выиграла технически этот контракт — была второй по конкурсу», — объяснил он.

Глава антикоррупционного комитета назвал все происходящее вбросом, пишут СМИ. История сейчас развивается по всем правилам информационных войн. По словам Кабанова, заинтересованные лица хотят «дискредитировать руководство в глазах подчиненных — обычных сотрудников, которые выходят на улицу». Именно они могут задуматься, за кого воюют и чьи приказы выполняют.