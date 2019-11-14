  • СМИ: нового мэра выбрали в Тюменской области

    14 ноября 2019, 16:51

    Артур Блянихов

    В Тюменской области на должность главы администрации Армизонского района избрали Александра Робканова. Это решение было принято депутатами муниципальной думы единогласно, передает ИА Ura.ru.

    За пост мэра с Робкановым боролись два кандидата — местный бизнесмен Алексей Пермяков и глава Армизонского сельского поселения Андрей Баянов. По словам инсайдера, из 15 присутствовавших на заседании депутатов за них никто не проголосовал. Сотрудникам информагентства не удалось получить официального подтверждения результатов голосования.