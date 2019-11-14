СМИ: нового мэра выбрали в Тюменской области

За пост мэра с Робкановым боролись два кандидата — местный бизнесмен Алексей Пермяков и глава Армизонского сельского поселения Андрей Баянов. По словам инсайдера, из 15 присутствовавших на заседании депутатов за них никто не проголосовал. Сотрудникам информагентства не удалось получить официального подтверждения результатов голосования.