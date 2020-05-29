СМИ: нелегальных мигрантов ждет правовая амнистия

Мигрантов в России внесли в число социально уязвимых групп населения. Во время пандемии в стране оказались миллионы иностранцев. Для тех, кто находится в РФ нелегально, хотят объявить правовую амнистию.

Эксперты уже обратились в МВД с предложением запустить процесс для нелегальных и полулегальных мигрантов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В министерстве готов прогноз на развитие ситуации в миграционной сфере на фоне пандемии коронавируса. Специалисты выделили два периода — краткосрочный и среднесрочный, предложив оптимистический и пессимистический варианты.

«Эксперты в аналитическом обзоре пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалась беспрецедентно многочисленная армия мигрантов», — отметил источник.

Число приезжих, которые попали в страну в период пандемии, колеблется от 4-5 до 12 миллионов. Официально зарегистрированы как трудовые мигранты только 2,5 миллиона.

Аналитики предлагают вывести мигрантов «из тени» и провести их массовую государственную регистрацию. Объявить правовую амнистию можно было бы тем из них, кто не совершал преступлений.

Составители обзора считают, что к «беспрецедентно гибким миграционным процедурам», которые уже действуют в РФ, нелишним было бы добавить меры, направленные на социальную поддержку иностранцев. Трудовые патенты мигрантам продлили до 15 июня.