СМИ назвали высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте

Высокооплачиваемыми вакансиями в Москве в марте стали должности разработчика, отделочника и рекрутера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

До 450 тысяч рублей в месяц предлагают разработчику на языке Java. Из требований опыт работы не менее трех лет в области разработки микросервисов и высоконагруженных проектов, также необходимо обладать навыком в проектировании.

Генеральный директор в фирме по отделочным работам может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать как минимум трехлетним опытом на позиции руководителя, иметь высшее образование и знать специфику отрасли.

Рекрутер в области IT может зарабатывать до 200 тысяч рублей. В его задачи входит подбор персонала, анализ рынка и проведение собеседований. Также необходим опыт в digital и IT сферах не менее двух лет.