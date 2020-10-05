СМИ назвали возможные сценарии ужесточения мер по коронавирусу в Москве

В Москве могут ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Среди них — возвращение к пропускному режиму.

Сейчас положение у столичных властей сложное, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к мэрии источники.

«Теперь нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений», — заметил собеседник издания. Кроме того, необходимо определить такие действия, которые не добьют бизнес.

Если эпидемическая ситуация не улучшится, уверен второй источник, то в течение двух недель в Москве объявят самоизоляцию. Столица лидирует по числу заболевших. На 5 октября в городе подтвердили 3537 случаев COVID-19.

Этот же собеседник уверен, что разговоры о пропускной системе преждевременны. Главное сейчас — оценить, как распространяется инфекция, особенно на фоне введения первичных мер.

Последние данные об эпидемической обстановке в России, напомнило ИА Nation News, стоит отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.