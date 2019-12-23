СМИ назвали топ-20 законов 2019 года

Первый закон касается платежных систем. По нему операторы электронных платежных систем должны предупреждать своих клиентов о блокировке счетов и операций. Закон приняли из-за большого количество жалоб граждан.

Второй закон — изменения в Кодексе об Административных нарушениях. В случае если работодатель откажется сменить зарплатный банк работника, то его штрафуют до 50 тысяч рублей.

Третий закон внес Владимир Путин. Так, он установил уголовную ответственность за лидерство в преступной группировке. Наказание по нему составляет от восьми до 15 лет и штраф пять миллионов рублей.

По четвертому закону рабочая неделя доярок сократилась до 36 часов с сохранением прежней зарплаты. А по пятому закону в списке предложение избавить водителей от штрафов за превышение средней скорости.

Автомобилистов могут освободить от штрафов за так называемое движение с превышением средней скорости на контролируемом участке дороги. Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР, уверены — привлекать водителей к ответственности на основе догадок и домыслов недопустимо, поскольку понятия «средней скорости» нет ни в Правилах дорожного движения ни в КоАПе. В декабре документ прошел первое чтение.

В перечень наиболее обсуждаемых попали инициатива электронных книжек, право нуждающихся предпенсионеров на алименты, увеличение пенсий россиян, приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США.

Российская пресса обратила внимание также на предустановку отечественных приложений на смартфоны, повышение предельного возраста службы сотрудников полиции, отмену «банковского роуминга» и неприкосновенность пенсий и пособий для судебных приставов.

В списке издание напомнило о законе, который штрафует до пяти тысяч рублей или лишает прав от трех месяцев до года, если водитель не пропустил машину скорой помощи с мигалками и звуковым сигналами. Авторы рейтинга также обратили внимание на то, что дачную амнистию продлили на два года до 2021. А демонстрация свастики в кино перестанет быть преступлением.

Популярными оказались и законы о защите Рунета от внешних угроз, об оскорбление госсимволов и распространении фейков, об исчезновении из законодательства понятия «дачный дом» и об обязательном фотографировании процедуры техосмотра.