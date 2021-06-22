СМИ назвали сроки завершения масштабной вакцинации в России

После введения обязательной вакцинации в некоторых регионах России темп прививочной кампании увеличился почти в два раза. Теперь люди выстраиваются в очереди, чтобы сделать укол и спокойно работать. «Коммерсант» подсчитал, что в Москве 60% жителей при таком раскладе привьются в течение трех-четырех месяцев.

По данным издания, очереди в прививочные пункты появились в торговых центрах Уфы, в Удмуртии, на Ставрополье, в Алтайском крае, в Иркутской области и в Санкт-Петербурге. Число прошедших вакцинацию от коронавируса в регионах начало стремительно расти. В столице сделать укол можно в 23 пунктах в торговых центрах, во дворце водных видов спорта «Лужники», 45 павильонах «Здоровая Москва» и 100 городских поликлиниках.

Как написал «Коммерсант», если каждый день в этих пунктах будут делать по 200 прививок, то в течение месяца вакцинацию смогут пройти около одного миллиона человек.

Социолог Алексей Фирсов связал прививочный бум с решительными действиями властей.

«В процессе убеждений и достаточно мягкой мотивации власть получила 10–12% вакцинированных от всего населения. Сейчас меры касаются не всех, а только определенных секторов плюс некоторых крупных компаний. <…> Думаю, таким нажимом власть получит еще 10% вакцинированных», — приводит издание слова собеседника.

Ранее руководство нескольких российских регионов ввело обязательную вакцинацию для сотрудников сфер торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, медиков и работников образования. Накануне к Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Ненецкому автономному округу, Сахалину, Тверской, Тульской и Кемеровской областям присоединилась Нижегородская область.