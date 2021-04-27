СМИ назвали самые безопасные страны во время пандемии

Сингапур, Новая Зеландия и Австралия на апрель 2021 год занимают первые строчки в рейтинге самых безопасных стран во время пандемии. В странах высокие темпы вакцинации населения.

Сингапур обогнал Новую Зеландию и теперь занимает первое место в рейтинге из-за высокой скорости, с которой он внедрил вакцину против коронавируса. После чего темпы передачи вируса внутри страны замедлились, сообщила The New Zealand Herald.

До сих пор Новая Зеландия занимала первое место в рейтинге стран, устойчивым к COVID-19 от Bloomberg с момента его запуска в ноябре 2020 года.

Из-за того, что почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована, небольшое государство значительно опережает другие страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань.

В Новой Зеландии вакцинировано всего 1,9% населения, в Австралии — 3,7%.

Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.

Россия разместилась на 22 строчке рейтинга из 53, опередив Португалию, Испанию, Ирландию, Германию и Австрию. На последних строчках разместились Аргентина, Польша и Бразилия.