СМИ назвали причину смерти актера Диланяна

Актер театра и кино Артур Диланян умер в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, Диланян скончался 29 августа на ВДНХ в Москве. Артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но медики не смоли его спасти. Актеру было 59 лет.

Артур Диланян — актер, сценарист, продюсер, занимался дубляжом. Он снимался в таких сериалах, как «Кухня», «Последний из Магикян», «Пятницкий», «Дважды два», «Детективы», «Рая знает все!». Диланян с 2004 года играл на сцене Московского армянского театра.