СМИ назвали предварительную стоимость Единого плана достижения национальных целей развития

«Расходы, „упакованные“ в него (Единый план достижения национальных целей развития — прим. ред.), на 2021 год составляют около 12 триллионов рублей — по бюджетным проектировкам 2021–2023 годов это более половины всех бюджетных и более 70% необоронных расходов», — говорится в сообщении «Ъ».

Эти деньги потратят на улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния народа, образование, развитие предпринимательства, цифровизацию и другие социальные нужды.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. В новой стратегии указаны пять целей и показатели их достижения.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили этот план 8 сентября. Правительство должно направить документ российскому лидеру до 30 октября.