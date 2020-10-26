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    26 октября 2020, 12:42

    СМИ назвали предварительную стоимость Единого плана достижения национальных целей развития

    Андрей Иванов

    Правительство на этой неделе завершит подсчет общего бюджета Единого плана достижения национальных целей развития. По данным издания «Коммерсантъ», каждый год на реализацию основных целей Российского государства будут тратить около 12 триллионов рублей.
    СМИ назвали предварительную стоимость Единого плана достижения национальных целей развития

    «Расходы, „упакованные“ в него (Единый план достижения национальных целей развития — прим. ред.), на 2021 год составляют около 12 триллионов рублей — по бюджетным проектировкам 2021–2023 годов это более половины всех бюджетных и более 70% необоронных расходов», — говорится в сообщении «Ъ».

    Эти деньги потратят на улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния народа, образование, развитие предпринимательства, цифровизацию и другие социальные нужды.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. В новой стратегии указаны пять целей и показатели их достижения.

    Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили этот план 8 сентября. Правительство должно направить документ российскому лидеру до 30 октября.