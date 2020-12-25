СМИ назвали основные новогодние опасности

Во-первых, надо осторожно обращаться с пиротехникой. Из-за плохого качества петард и фейерверков можно получить ожоги лица и рук. Во-вторых, не стоит перебарщивать с алкоголем. В-третьих, не рекомендуется переедать, поскольку большое количество сладкой и жирной пищи может негативно сказаться на самочувствии. В-четвертых, лучше остаться дома, если было выпито много спиртного. В-пятых, будьте внимательны с гирляндами и стеклянными украшениями, которые нужно держать в стороне от детей и домашних питомцев.