СМИ назвали настоящего отца ребенка 13-летней школьницы из Красноярска

По данным сайта, старшеклассник напал на девочку в подъезде и изнасиловал. Его задержали и отправили под домашний арест. Источник сообщил, что подросток раскаялся и признал свою вину.

Специалисты провели генетическую экспертизу, которая показала, что отцом ребенка 13-летней жительницы Красноярска является именно он. Уголовная ответственность за насилие наступает в 14 лет. Если вину парня докажут, он может попасть за решетку на 10 лет.

Ранее стало известно, что 13-летняя девочка родила ребенка. О своей беременности она рассказывала в Instagram. Об этой истории узнала вся Россия после программы Андрея Малахова.

Сначала школьница утверждала, что забеременела от 10-летнего мальчика. После родов она не вернулась в школу на занятия и перешла на домашнее обучение, чтобы ухаживать за дочерью.