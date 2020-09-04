facebook_pixel
    04 сентября 2020, 09:01

    СМИ назвали настоящего отца ребенка 13-летней школьницы из Красноярска

    Андрей Иванов

    Школьница из Красноярска родила дочь в 13 лет от 15-летнего подростка. Она обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.
    СМИ назвали настоящего отца ребенка 13-летней школьницы из Красноярска

    По данным сайта, старшеклассник напал на девочку в подъезде и изнасиловал. Его задержали и отправили под домашний арест. Источник сообщил, что подросток раскаялся и признал свою вину.

    Специалисты провели генетическую экспертизу, которая показала, что отцом ребенка 13-летней жительницы Красноярска является именно он. Уголовная ответственность за насилие наступает в 14 лет. Если вину парня докажут, он может попасть за решетку на 10 лет.

    Ранее стало известно, что 13-летняя девочка родила ребенка. О своей беременности она рассказывала в Instagram. Об этой истории узнала вся Россия после программы Андрея Малахова.

    Сначала школьница утверждала, что забеременела от 10-летнего мальчика. После родов она не вернулась в школу на занятия и перешла на домашнее обучение, чтобы ухаживать за дочерью.

    Новости SMI.FM