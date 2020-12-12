СМИ назвали место, где похоронят Гафта

«Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», — рассказал собеседник агентства.

Ранее художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков подтвердил, что прощание с актером пройдет 15 декабря в театре.

Валентин Гафт умер 12 декабря от последствий инсульта. Ему было 85 лет. Президент России Владимир Путин назвал смерть актера большой утратой для всех поклонников его таланта и российской культуры в целом. Актер Николай Бурляев заявил, что Гафт был большим поэтом, творчество которого еще предстоит оценить в полной мере в будущем.

Сергей Безруков подчеркнул, что Гафт был великим человеком и он гордится знакомством и совместной работой с ним.