СМИ назвали меру пресечения для напавшего на судью футболиста Широкова

«Возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений — прим. ред.). Мера пресечения — подписка о невыезде», — заявил собеседник агентства.

Широков напал и избил арбитра Никиту Данченкова. Это произошло 10 августа на стадионе академии «Спартак», во время игры с командой телеканала «Матч ТВ». Футболиста разозлила красная карточка, которую ему показал судья.

Спортсмен уже извинился перед Данченковым, командой телеканала, зрителями и организаторами турнира. Широков назвал свой поступок неподобающим.

Ранее представляющий арбитра адвокат Александр Островский заявил, что хочет, чтобы в отношении Широкова завели дело по статье УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».