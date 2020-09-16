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    16 сентября 2020, 12:37

    СМИ назвали меру пресечения для напавшего на судью футболиста Широкова

    Наза Салех Захи

    Роман Широков сейчас под подпиской о невыезде. Такую меру пресечения ему избрали из-за открытого уголовного дела. Футболиста подозревают в избиении арбитра. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
    СМИ назвали меру пресечения для напавшего на судью футболиста Широкова

    «Возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений — прим. ред.). Мера пресечения — подписка о невыезде», — заявил собеседник агентства.

    Широков напал и избил арбитра Никиту Данченкова. Это произошло 10 августа на стадионе академии «Спартак», во время игры с командой телеканала «Матч ТВ». Футболиста разозлила красная карточка, которую ему показал судья.

    Спортсмен уже извинился перед Данченковым, командой телеканала, зрителями и организаторами турнира. Широков назвал свой поступок неподобающим.

    Ранее представляющий арбитра адвокат Александр Островский заявил, что хочет, чтобы в отношении Широкова завели дело по статье УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

    Новости SMI.FM