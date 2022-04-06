СМИ назвали дату прощания с Жириновским

Церемония прощания с умершим на 76-м году жизни лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник написало РИА «Новости».

«Прощание пройдет в пятницу», — сказал источник.

Ранее источник агентства сообщил, что церемония прощания с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.

Соболезнования в связи с кончиной Жириновского ранее выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил непоколебимость Жириновского в отстаивании интересов России.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее сообщил, что в ближайшие 40 дней в ЛДПР будут обсуждать только прощание с Жириновским. Патриарх Кирилл изъявил желание лично провести отпевание политика.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля. Политику было 75 лет. В начале февраля Жириновского госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией. Врачи до последнего боролись за его жизни и оказывали всю возможную помощь, сообщили в Минздраве.