СМИ назвали дату прощания с главой МЧС Зиничевым

Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в Москве в пятницу, 10 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Похороны министра по чрезвычайным ситуациям состоятся в тот же день в Санкт-Петербурге, уточнило агентство.

Глава МЧС России героически погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в Норильске накануне, куда Зиничев ранее прибыл на межведомственные учения. Мельник сорвался с обрыва, Зиничев прыгнул за ним в воду, но разбился о камень. Оба скончались.

Тело Зиничева доставили спецрейсом в Москву в среду вечером. Ему было 55 лет.

Зиничев родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. Свою карьеру он начинал в органах безопасности. Начал руководить МЧС России в 2018 году, сменив в этой должности Владимира Пучкова.

Президент России Владимир Путин заявил, что гибель Зиничева стала для него невосполнимой утратой. Глава государства назвал погибшего генерала верным другом и профессионалом. Родным министра Путин направил телеграмму, выразив глубокие соболезнования.