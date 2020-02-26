СМИ напомнили Онищенко о татуировках Николая Второго

Первое упоминание о татуировках на Руси относится к X веку. Согласно заметкам иракского путешественника и дипломата Ахмеда ибн-Фадлана, тела многих славян покрывали рисунки.

«И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений и тому подобного», — написал путешественник.

Отмечается, что татуировки русичей носили обережный характер. Они должны были привлекать удачу в бою или служить знаком расположения богов. Изображения наносили в священных рощах волхвы.

С изобретением американцем Самюэлем О’Рэйли в 1891 году первой тату-машинки нательные изображения получили в мире более широкое распространение. В Российской империи мода на татуировки появилась позже. Сначала они появились у моряков, «подсмотревших» эту традицию у английских и французских коллег.

Перед революцией татуировки стали модными среди российской аристократии. Начало традиции положил император Николай II. В поездке в Японию ему сделали татуировку в виде дракона. После этого царская семья и ближний круг знати переняли эту моду.

Однако после революции татуировка ушла в подполье и стала атрибутом лишь моряков и уголовников. В криминальном мире татуировки стали сигналами, понятными «своим», определяли статус в преступной иерархии и говорили о прошлом.

Вплоть до конца 90-х годов татуировка ассоциировалась в России исключительно с тюремной культурой.