СМИ напомнили о драке 13-летней давности с участием Навального

В октябре 2007 года в клубе «Гоголь» прошли политические дебаты, в которых участвовали писатель Эдуард Багиров и депутат Госдумы Мария Гайдар. Алексей Навальный был ведущим.

По окончании дебатов на улице перед входом произошла драка между Навальным и одним из посетителей клуба Тимуром Тезиевым. По его словам, Навальный несколько раз выстрелил в него из газового пистолета. Правоохранители задержали обоих мужчин.

Они написали заявления друг на друга. В отношении Навального возбудили уголовное дело, расследование которого то прекращалось, то возобновлялось, и в итоге было закрыто окончательно.