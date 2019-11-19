СМИ написали о госпитализации режиссера Юрия Соломина

По данным канала, несколько дней у Соломина была высокая температура. Когда ему стало совсем нехорошо, он позвонил в скорую помощь. Осмотревшие его врачи приняли решение госпитализировать актера. «Пятый канал» передал, что медики подозревают у 84-летнего режиссера пневмонию. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Юрий Соломин — народный артист Советского Союза. С 1998 года он возглавляет Государственный академический Малый театр России. Соломин известен по фильмам «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и многим другим. В театре он поставил такие спектакли, как «Чайка», «Ревизор», «Таинственный ящик».