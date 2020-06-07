    07 июня 2020, 17:25

    СМИ написали, что родственникам умершего в Башкирии предложили самим искать тело в морге. Идет проверка

    Алена Макаренко

    Бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии начало проверку после сообщений в СМИ о случае в морге Бельбея. Там родственникам умершего якобы предложили самостоятельно найти тело покойника среди трупов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

    «Если вам известны факты коррупции, которые вы можете подтвердить, просим сообщить подробно, будут приняты соответствующие меры по их недопущению. В отношении иных фактов, изложенных в вашем обращении, проводится служебная проверка», — сообщили в Минздраве Башкирии, процитировав начальника бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александру Орловскую.

    Кроме того, в ведомстве прокомментировали сообщение о жалобах на сильный трупный запах. В Минздраве заявили, что та комната, предназначенная для хранения тел умерших, оборудована системой охлаждения. Сейчас система вышла из строя, ее заменят до конца июня. Несмотря на технические неполадки температура в помещении не превышает 15 градусов. Это позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток.

    «Жалоб на плохое состояние выдаваемых после проведения экспертного исследования тел не поступало», — говорится в комментарии Орловской.

    Помимо этого в ведомстве сообщили, что данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются.

    В связи со спецификой работы в бюро часто поступают трупы, уже «находящиеся в состоянии далеко зашедшей гнилостной трансформации», добавили в бюро судебно-медицинских экспертиз Башкирии.

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в морге больницы Белебея родственникам умершего предложили самостоятельно отсортировать гору покойников, чтобы найти тело близкого. Люди жаловались на сильный трупный запах.