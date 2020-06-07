СМИ написали, что родственникам умершего в Башкирии предложили самим искать тело в морге. Идет проверка

«Если вам известны факты коррупции, которые вы можете подтвердить, просим сообщить подробно, будут приняты соответствующие меры по их недопущению. В отношении иных фактов, изложенных в вашем обращении, проводится служебная проверка», — сообщили в Минздраве Башкирии, процитировав начальника бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александру Орловскую.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали сообщение о жалобах на сильный трупный запах. В Минздраве заявили, что та комната, предназначенная для хранения тел умерших, оборудована системой охлаждения. Сейчас система вышла из строя, ее заменят до конца июня. Несмотря на технические неполадки температура в помещении не превышает 15 градусов. Это позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток.

«Жалоб на плохое состояние выдаваемых после проведения экспертного исследования тел не поступало», — говорится в комментарии Орловской.

Помимо этого в ведомстве сообщили, что данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются.

В связи со спецификой работы в бюро часто поступают трупы, уже «находящиеся в состоянии далеко зашедшей гнилостной трансформации», добавили в бюро судебно-медицинских экспертиз Башкирии.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в морге больницы Белебея родственникам умершего предложили самостоятельно отсортировать гору покойников, чтобы найти тело близкого. Люди жаловались на сильный трупный запах.