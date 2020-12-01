СМИ написали, что красноярских школьников на удаленке заставляли обедать в «столовке». Это опровергли

В Красноярске школьников, ушедших на дистанционное обучение, якобы заставили ходить в столовую для получения горячего питания. В городской администрации опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь главного управления образования администрации города Екатерина Усатенко заявила в беседе с РИА «Новости», что опубликованные в СМИ сведения на этот счет не соответствуют действительности.

«В связи с тем, что дистанционная форма обучения для средней и старшей школы продлена, школьники льготных категорий по желанию могут посещать учебные заведения для получения бесплатного питания», — сказала она.

Усатенко пояснила, что с продлением дистанционной формы обучения для учеников средней и старшей школы льготные категории учащихся могут при желании посещать учебные заведения, чтобы получить бесплатное питание. Сухой паек в настоящее время не предоставляется.

Весной, заметили в администрации города, действовал указ губернатора о самоизоляции, школы временно прекратили работу, а выдачу сухпайков регламентировало правительство.

«Сейчас же школы функционируют, нет указа о самоизоляции. Деньги действительно выделены, но они целевые и могут быть использованы только на горячее питание», — подчеркнула Усатенко. Она добавила, что сейчас заменить горячее питание сухим пайком невозможно.

В Красноярске дистанционно учатся 64 тысячи учеников. Бесплатное питание положено почти четырем тысячам льготников. Чтобы они не пересекались с младшими школьниками, которые учатся очно, школы составляют специальный график посещения столовых.

О том, что красноярских школьников заставляют обедать в школе во время дистанционки, рассказал Telegram-канал Mash. Систему якобы ввели после того, как родители начали жаловаться на отсутствие сухих пайков вместо обедов, как в период весенней самоизоляции.