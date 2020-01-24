СМИ: накопительные пенсии в России захотели обложить налогами

В России разрабатывают новый вариант накопительной пенсионной системы. Если ее участники захотят забрать всю сумму накоплений сразу, им придется заплатить НДФЛ.

Совершенствованием законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) заняты в Минфине и Центробанке, сообщила газета «Известия».

Вступившим в ГПП предлагают получать деньги двумя путями. Либо это будут многолетние запланированные выплаты, либо всю накопленную сумму позволят забрать сразу. Для последнего как раз и предусмотрена уплата НДФЛ.

Подобная мера, указано в материале, является своеобразным ограничителем. Она направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить.

Эксперты насчет подобной практики настроены скептически. Они считают, что по факту налогами обложат не только полученный доход, но и взносы.

В Минфине сейчас рассматривают вариант пониженной платы за выход из системы ГПП. Необходимо определиться, будут ли взимать НДФЛ со всей суммы в системе ГПП, которую забирает человек, или исключительно с инвестиционного дохода.

Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин привел простой пример разницы этих подходов. При накоплении в системе ГПП миллиона рублей, из которых 200 тысяч — инвестиционный доход, единовременное изъятие средств обойдется в 130 тысяч. Если же налоги коснутся только инвестдохода, то речь идет о 26 тысячах рублей. А это всего 2,6% от накопленной суммы.

Если НДФЛ решат начислять на все накопления, подчеркнули специалисты, это сильно ударит по репутации новой системы. Второй вариант, минимизирующий потери граждан, видится им более адекватным.

В новой редакции законопроект намерены опубликовать в феврале. Система должна заработать в 2022 году. А к 2060-му почти половина россиян станут пенсионерами.