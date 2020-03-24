СМИ: Найден младенец, похищенный из роддома в Йошкар-Оле

Полиция нашла новорожденную девочку. На днях ее похитили из роддома в Йошкар-Оле.

«Девочка найдена, она жива. Ее нашли сотрудники полиции. Но прежде, чем об этом будет объявлено официально, должны быть соблюдены необходимые процедуры, чтобы можно было точно утверждать, что это тот самый ребенок», — сказал источник РИА «Новостям».

Пресс-служба МВД по Марий Эл сообщила, что «информация о найденном младенце проверяется».

Похищенную девочку вместе с полицией и сотрудниками СК искали около сотни волонтеров.

Ребенка выкрали из перинатального центра, когда мама на несколько минут вышла из палаты. После того, как мать сообщила о пропаже весь личный состав подняли по тревоге.

Свидетели рассказали правоохранительным органам, что видели в роддоме постороннюю женщину. Полиция возбудила два уголовных дела. Одно из них по статье «Похищение несовершеннолетнего», второе — против сотрудников роддома по статье «Халатность».