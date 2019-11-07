СМИ: начальник пожарной части Хакасии поджег дома, чтобы проверить подчиненных

По данным телеканала, мужчину арестовали после умышленного поджога жилого дома. Пироманом оказался 23-летний Иван Шнайдер, который занимал пост начальника местной пожарной части.

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого после последнего поджога. Там Шнайдер попал на камеры видеонаблюдения, которые находятся на здании школы напротив сгоревшего гаража.

Всего он подозревается в том, что устроил шесть пожаров в жилых домах села. Все они произошли после того, как Иван занял руководящую должность в августе 2019 года. Телеканал отметил, что еще несколько пожаров за эти три месяца произошли в нежилых помещениях.

Правоохранительные органы пока не дали никаких официальных комментариев этой ситуации. Известно лишь то, что следствие пока продолжается. Тем временем телеканал со ссылкой на свои источники сообщил, что Шнайдер свою вину признал. По их сведениям, задержанный устраивал поджоги для того, чтобы проверить боевую готовность своих подчиненных.